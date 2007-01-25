У СБУ заявляють, що мер Добкін - грубий цинік

Начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ засудив позицію Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, яку мер зайняв у зв’язку з затриманням секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ співробітника Служби безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору А.МУХАТАЄВ висловив на прес-конференції за підсумками засідання обласної Ради протидії злочинності і корупції, присвяченій останнім резонансним подіям у Харкові.

А.МУХАТАЄВ назвав незаконним затримання Г.КЕРНЕСОМ співробітника Служби безпеки. За його словами, «співробітник управління СБУ, виконуючи службове завдання контррозвідувальних і оперативно-розшукових заходів стосовно іноземного громадянина, який підозрюється і перевіряється у зв`язку з його можливою причетністю до терористичної діяльності, за завданням центрального управління СБУ, був незаконно затриманий і тривалий час утримувався КЕРНЕСОМ і його охоронцем-співробітником «Беркута».

А.МУХАТАЄВ також повідомив, що під час незаконного затримання співробітнику СБУ погрожували, у тому числі із застосуванням зброї. Навіть після того, як співробітник СБУ представився, його продовжували утримувати.

При цьому керівник УСБУ висловив жаль, що у коментарі до цієї події М.ДОБКІН «грубо і цинічно ввів у оману мешканців Харкова». Зокрема, сказав А.МУХАТАЄВ, «Михайло Маркович неправдиво заявив, що співробітника СБУ затримала міліція», «неправдиво довів до жителів Харкова інформацію про допит співробітниками прокуратури співробітника СБУ», «неправдиво заявив про інші обставини цієї події , і ця інформація не відповідає дійсності».

«Мені важко говорити про мотиви таких заяв, але, гадаю, що 20 січня (день затримки Г.КЕРНЕСОМ співробітника СБУ і відповідна заява – УНІАН) є спробою з боку КЕРНЕСА Геннадія Адольфовича вказати на місце Службі безпеки України, як він говорить, «у моєму місті».

«Служба безпеки України, в тому числі й Управління в Харківській області, глибоко розчаровані такою позицією керівництва міста», - заявив А.МУХАТАЄВ.

Начальник УСБУ висловив здивування «позицією керівництва міста у зв’язку з цією ситуацією», і «як рядовий харків’янин глибоко розчарований у Михайлі Марковичу як мері, а також у секретарі міськради, дії якого носять протиправний характер».

А.МУХАТАЄВ також повідомив, що матеріали, що стосуються затримання співробітника СБУ, направлені у прокуратуру області.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Г.КЕРНЕС спростував заяву А.МУХАТАЄВА про те, що при виконанні службових обов’язків був затриманий працівник УСБУ і силою утримувався секретарем міськради, і у відповідь заявив про стеження за ним з боку Служба безпеки.