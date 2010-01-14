Шустер: на ефіри з Тимошенко, Януковичем, Ющенком журналістів узгоджували

“Чого гріха таїти, ми теж обговорюємо з президентом, прем`єр-міністром, лідером опозиції, які експерти і журналісти у нас будуть”. Савік Шустер, ведучий програми свого імені на ТРК Україна в інтерв`ю Телекритицівизнав, що перед ефірами з провідними кандидатами в президенти погоджував список журналістів, які мають бути присутніми в студії.

«У випадку з трьома кандидатами - президентом, прем`єром і лідером опозиції - ми журналістів погоджували, - відкритим текстом заявив телеведучий. - Якщо є експерти або журналісти, з якими у них були якісь особисті конфлікти, то нам такого роду конфлікти на програмі не потрібні. Це президентська кампанія і потрібно витримувати президентський рівень, а не опускати рівень дискусії нижче поясу. Я думаю, що з президентом, прем`єр-міністром і лідером опозиції абсолютно нормально погоджувати людей, які будуть на програмі. Знаєте, я в принципі нічого не приховую від гостей. Я не приховую тематику, які можуть бути повороти дискусії, включення, люди. Тому що ток-шоу - це дуже важка справа. А якщо в програмі планувати пастки, то конструкція стане ще складнішою. Під час президентської кампанії потрібно бути дуже делікатним. Я б такого не робив, якби це була не президентська кампанія. Але, з іншого боку, я розумію, що в країні є такі посади, як президент, прем`єр-міністр, голова парламенту, голова Верховного суду, які потребують якогось узгодження теми і учасників програми. Це у всіх країнах відбувається, тут немає нічого поганого. Це не прес-конференція, у нас програма, у якої є сценарний план, сценарні повороти, в якій продумано абсолютно все».

Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року прем`єр Юлія Тимошенко категорично спростувала звинувачення в тому, що її команда ввела «чорні списки» представників ЗМІ і викреслює журналістів, що потрапили туди, із списків на участь в прямих ефірах, на яких має з`явитися прем`єр.

Зокрема йшлося про звинувачення екс-керівника Секретаріату Президента Олега РИБАЧУКА, що команда Тимошенко відмовила двом журналістам в участі в програмі "Шустер live" за участю голови уряду.