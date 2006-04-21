Після Великодня в Україні похолодає

22 квітня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. У західних, північних, центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу вночі температура становитиме 5-10°, вдень - 14-19°, у південній частині місцями - 20-22°.

23-24 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вранці та вдень 23 квітня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 23 квітня - 3-8° тепла, 24 квітня похолодає до 3° тепла - 2° морозу; вдень - 10-15° тепла, на заході - 13-18°; на Закарпатті вночі - 5-10° тепла, вдень - 21°.

На решті території - хмарно з проясненнями, часом дощі, окремі грози; температура вночі - 5-10°, вдень 23 квітня - 15-20°, 24 квітня - зниження температури до 10-15°. Вітер східний, північно -східний, 5-10 м/с, на півдні та сході 9-14 м/с.

25-26 квітня у південних областях та в Криму очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території - переважно без опадів. Температура у південній частині та східних областях вночі - 4-9° тепла, вдень - 10-15°; на решті території вночі - від 2° морозу до 4° тепла, вдень - 13-18° тепла.

У Києві та області 22 квітня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 8-10°, вдень - 16-18°; по області вночі - 5-10°, вдень - 14-19°.

23-24 квітня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вранці та вдень 23 квітня невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 23 квітня - 3-8° тепла, 24 квітня похолодає до 3° тепла - 2° морозу, вдень - зниження температури до 10-15° тепла.

25-26 квітня без опадів. Температура вночі - від 2° морозу до 4° тепла, вдень - 13-18° тепла.