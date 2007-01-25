Наприкінці лютого планується візит Президента України до Москви

Наприкінці лютого планується візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Москви.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН в інтерв`ю УНІАН і «5 каналу».

За його словами, під час візиту очікується підписання двох документів, зокрема, Плану дій українсько-російської співпраці на найближчі два роки. У цьому документі будуть визначені основні напрями роботи Міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Посол наголосив на важливості початку роботи цієї комісії.

«Протягом року комісія не збиралася. І лише наприкінці минулого року всі напружилися, і було поставлене завдання підготувати і провести засідання», - нагадав посол.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що для росіян це безпрецедентний випадок, щоб Президент Росії очолив міждержавну комісію. «Але, враховуючи значущість наших відносин, президенти домовилися очолити цю комісію», - додав він.