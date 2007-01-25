Мороз: кадрові зміни в МВС – це професійний підбір кадрів

Кадрові зміни в Міністерстві внутрішніх справ - це “професійний підбір кадрів”. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Віповідаючи на запитання журналіста щодо того, що міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО змінює кадри попереднього керівника міністерства Юрія ЛУЦЕНКА, О.МОРОЗ сказав: “Немає кадрів ЛУЦЕНКА чи ЦУШКА. Я повністю довіряю Василю Петровичу (В.ЦУШКУ - УНІАН) і знаю, що він виходить з інтересів справи, навіть якщо якісь призначення сьогодні викликають запитання, це не означає, що приймаються рішення остаточно”.

Говорячи про те, чи зараз триває ротація в МВС професійна, чи політична або квотна, О.МОРОЗ зазначив, що мова не йде про квоти, а, скоріше, про вплив і про “баланс впливу на ситуацію в державі”. За його словами, йдеться про професійний підбір кадрів.

Як повідомляв УНІАН, наказами, які підписав міністр внутрішніх справ, призначено нових начальників Головних управлінь МВС у 12 областях, а також у Києві і Севастополі.