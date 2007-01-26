Мороз: сьогодні Закон про Кабмін може бути опублікований
...якщо це виявиться "своєчасним"
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає що закон про Кабінет міністрів буде оприлюднено 26 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання, у випадку, якщо не буде досягнуто домовленостей з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо даного закону, коли він може бути оприлюднений, О.МОРОЗ сказав: “Я думаю, що завтра (26 січня. - Ред)”.
При цьому голова ВР зазначив, що Президент “вагається щодо необхідності підписання цього закону, бо так його зорієнтували його спеціалісти”. “Серед них є ті, які налаштовані на організацію інтриг”, - зазначив О.МОРОЗ. За його словами, на сьогодні під час зустрічей з В.ЮЩЕНКОМ виникає близько восьми основних питань щодо закону. О.МОРОЗ підкреслив, що не менше шести з цих питань можна узгодити і “зняти їх з тексту”, оскільки вони суттєво не впливають на зміст закону. Водночас, як зазначив голова ВР, є одне питання, яке не узгоджене і навколо якого є серйозна дискусія, це право Кабміну призначати заступників міністрів.
Водночас на уточнююче запитання, коли буде оприлюднено даний закон, О.МОРОЗ відповів: “своєчасно”.