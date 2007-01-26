Янукович зробив комплімент собі та президенту Фінляндії

Україну цiкавить досвiд Фiнляндiї в економiчних реформах та євро інтеграції.

Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з Президентом Фінляндської Республіки Тар`єю ХАЛОНЕН у четвер у Давосi в рамках Всесвітнього економічного форуму, повідомляє прес-служба уряду.

“Україні цікавий досвід Фінляндії в економічних реформах, а також в інтеграції країни до Європейського Союзу”, - заявив український прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна приділяє велику увагу розвитку торговельно-економічних відносин з Фінляндією, яка є одним з найважливіших торговельних партнерів нашої держави в Північній Європі.

Останнім часом Україна із задоволенням відзначає значне зростання інтересу фінського бізнесу до нашої країни, - сказав прем’єр-міністр, - нині на українському ринку активно працюють понад 70 провідних фінських компаній.

Глава уряду також висловив переконання, що існує значний невикористаний потенціал двосторонньої співпраці в економічній галузі. Україну цікавлять ті сфери бізнесу, де Фінляндія є визнаним світовим лідером – телекомунікаційний сектор, машинобудування, целюлозно-паперова і будівельна індустрія, хімічна промисловість, відновлювальні джерела енергії та енергозбереження. Для нас важливо було б вивчити фінський досвід організації безпеки об’єктів атомної енергетики, а також зберігання та захоронення відпрацьованого ядерного палива, - сказав прем’єр-міністр України .

На завершення В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що створенню належних умов для діяльності фінських інвесторів в Україні покликана сприяти Міжурядова угода про сприяння здійсненню та взаємний захист інвестицій, яка нещодавно набула чинності.