Мороз не оприлюднив закон про Кабмін

Сьогодні газети “Урядовий кур’єр” та “Голос України” вийшли без тексту Закону “Про Кабінет міністрів України”.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

23 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції. За його словами, якщо Президент не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.

25 січня О.МОРОЗ в ефірі радіо “Свобода” не виключив, що закон про Кабмін буде оприлюднений у п’ятницю, 26 січня.