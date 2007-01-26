На телеканалі ”Інтер” - заколот

У ніч з четверга на п`ятницю близько 100 співробітників телеканалу "Інтер" залишилися на робочих місцях без наміру розходитися.

Про це повідомляє "Телекритика" із посиланням на джерела на каналі.

Перед цим було проведено збори, у яких взяло участь близько 300 осіб, на яких було укладено звернення до керівництва каналу з проханням пояснити, чому працівникам не виплатили зарплату.

Топ-менеджмент на зустріч колективу не прийшов. Член правління Ярослав Порохняк, єдиний представник менеджменту на зборах, спантеличив учасників фразою: "Це схема не нова, випробувана".

Працівники "Інтеру" не виключають, що у разі, якщо керівництво не прийде на зустріч із ними, у п`ятницю вранці можуть не вийти в ефір деякі програми.

Українська правда