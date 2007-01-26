Семенюк вирішила, що Ющенко і Янукович з нею заодно

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК висловлює задоволення тим, що Кабінет Міністрів і Президент України говорять про підвищення ефективності управління державним майном, а не лише про приватизацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, 25 січня в інтерв‘ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо брифінгу керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА, В.СЕМЕНЮК заявила: “Я рада, що сьогодні і Кабінет Міністрів, і Президент говорять про підвищення ефективності управління державним майном, а не тільки про приватизацію. Я вважаю це підтримкою своєї позиції, яку я завжди проголошувала - потрібна не бездумна приватизація, а державницький підхід до управління державною власністю”.

При цьому вона зазначила, що саме тоді, коли вона у 2005 році очолила Фонд державного майна, було створено Єдиний реєстр державного майна. “Це те, що треба було створити відразу, як проголосили Незалежність. Але цього не сталося, що призвело до безконтрольного розподілу державної власності”, – наголосила В.СЕМЕНЮК.

Голова ФДМУ нагадала, що саме вона добилася повернення проданого у 2004 році пакета акцій ВАТ “Криворіжсталь”. І хоча вона особисто була проти повторної приватизації цього пакета, ФДМУ під її керівництвом було забезпечено прозорий конкурс, який приніс бюджету понад 24 млрд. грн., а вартість продажу акцій перевищила у 6,5 разів ту вартість, яка була запропонована при першому конкурсі. “Хочу також нагадати, що за весь період приватизації до бюджету надійшло всього 18 млрд. грн.”, – сказала В.СЕМЕНЮК.

За її словами, усі ті речі, про які наголошують у Секретаріаті Президента - управління державними підприємствами, контроль за виконанням інвестиційних зобов’язань - зараз на контролі як у ФМДУ, так в Кабінеті Міністрів. Відповідне доручення Фонду за зверненням самого ФДМУ нещодавно дав і прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомила В.СЕМЕНЮК. «Фактично ми всі говоримо в один голос – Президент, глава уряду і керівництво ФМДУ», - зазначила В.СЕМЕНЮК.

Голова Фонду держмайна вважає, що зауваження О.ШЛАПАКА на адресу Фонду стосовно приватизації про те, що потрібен системний підхід до управління державним майном, контроль за діяльністю державних підприємств, - це підтримка позиції ФМДУ з цих питань, про яку вона говорить уже давно.

Щодо невиконання плану приватизації на 2006 рік В.СЕМЕНЮК зауважила: «Чому говорять тільки про невиконання плану приватизації? Чому ніхто не говорить про те, що ФМДУ перевиконав план доходів від оренди державного майна на 17%, по дивідендах - на 24%? Або про те, що наприкінці 2006 року ФДМУ, контролюючи виконання інвестиційних зобов’язань, отримав від Mittal Steel додатково 400 млн. грн. за володіння державою підприємством до кінця 2005 року”.

Голова ФМДУ заявила, що не боїться втратити посаду: “Якщо говорять про мою відставку, значить, я зачіпаю чиїсь інтереси, які йдуть у розріз з інтересами держави”.

В.СЕМЕНЮК заявила, що ФМДУ, на відміну від Секретаріату Президента, пропонує залишити контрольні пакети ВАТ “Укртелеком” та Одеського припортового заводу у власності держави. Вона зазначила, що на сьогодні в управлінні Фонду та міністерств і відомств залишилося майна всього на 28 млрд. грн. Тому, на думку голови ФДМУ, надзвичайно важливо говорити зараз не про приватизацію, а про ефективне управління майном, що залишилося у власності держави.

“Якщо минулий рік був роком завершення роботи над Єдиним реєстром державного майна, то нинішній рік пройде під гаслом оздоровлення державного сектора економіки», - зазначила В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента О.ШЛАПАК заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціюватиме кадрові зміни у Фонді державного майна України у разі його незадовільної роботи у першому кварталі 2007 року.

Як зазначив О.ШЛАПАК, “наразі немає жодного рішення Президента щодо голови Фонду держмайна.

Він також сказав, що Президент направив до Кабінету міністрів листи, у яких просить уряд разом з Фондом держмайна та Секретаріатом Президента оцінити результати роботи ФДМУ у 2006 році та виробити спільну стратегію щодо приватизації у цьому році.

О.ШЛАПАК нагадав, що ФДМУ виконав річний план щодо надходжень по приватизації за 2006 рік лише на 26%, у результаті чого бюджет недоотримав 1,5 млрд. грн.

За його словами, торік ФДМУ не було приватизовано жодного великого об’єкту, були призупинені конкурси по “Луганськтепловозу”, Комсомольському рудоуправлінню (м.Комсомольське, Донецька область).

О.ШЛАПАК також зазначив, що чистий прибуток підприємств, які перебували в управлінні ФДМУ у 2006 році, скоротився вдвічі.