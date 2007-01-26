Рудьковський збирається повиганяти посередників

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ виступає за вироблення чітких алгоритмів роботи «Укрзалізниці».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінтрансзв’язку, таку позицію М.РУДЬКОВСЬКИЙ озвучив вчора, 25 січня, під час засідання Колегії міністерства.

На думку міністра, на сьогоднішній день «Укрзалізниця» має декілька проблем, які потребують негайного вирішення. Одна з них - перевищення рівня витрат над доходами. «Витрати перевищують доходи - і так вже не один період, - зазначив міністр. - Потрібно збалансувати ці показники».

Інший аспект - використання посередників при здійсненні закупівель матеріально-технічних ресурсів. Як повідомив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перевірка, проведена Контрольно-ревізійним управлінням, знайшла перевищення вартості закупівель на 31 млн. грн. у зв`язку з використанням посередників. «Йдеться про те, що виробник показує одну вартість, а поставка здійснюється через посередника, який продає дорожче», - сказав міністр, зазначивши, що це питання має бути вирішене в найближчі терміни.

Ще одна проблема «Укрзалізниці», за словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, - дебіторська заборгованість. У зв`язку з цим міністр доручив керівництву «Укрзалізниці» терміново розібратися і проаналізувати спільно з фінансово-економічним департаментом Мінтрансзв’яку дану проблему.

Крім того, М.РУДЬКОВСЬКИЙ виступає за те, щоб всі дії «Укрзалізниці» були чітко визначені і зрозумілі. „Надання знижок для того, щоб привернути до України додаткові вантажі і збільшити прибутки - це одне», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ і додав: «Але ми повинні зрозуміти, коли такі дії є необгрунтованими, і ліквідовувати випадки, коли знижки надаються певним комерційним компаніям, а державні прибутки при цьому зменшуються».