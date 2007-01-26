У Чалого є привід для серйозної розмови з Бойком

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ здивований запевненням міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА про те, що скандал навколо перебування туркменських опозиціонерів в Україні не вплине на постачання туркменського природного газу.

Про це А.ЧАЛИЙ заявив у четвер увечері в прямому ефірі на телеканалі "Інтер".

"Я здивований позицією БОЙКА.", - сказав О.ЧАЛИЙ.

При цьому він додав, що з 24 по 28 грудня 2006 року він постійно контактував з першим заступником міністра палива та енергетики Вадимом ЧУПРУНОМ, який "благав вдатися до якихось дій".

"Тому мені здається, що така позиція міністра БОЙКА дещо спрощена", - сказав О.ЧАЛИЙ.

"Я думаю, буде розмова з Юрієм Анатолійовичем (БОЙКОМ)" після його повернення з Давосу, додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Ю.БОЙКО заявив, що скандал навколо перебування туркменських опозиціонерів в Україні не вплине на постачання туркменського природного газу. "Я думаю, що це була політична інсинуація, і туркменська сторона повністю задоволена нашими поясненнями і з розумінням ставиться до перипетій політичної боротьби в нашій країні", – сказав він. При цьому міністр додав, що "ніякої загрози з постачаннями газу для нашої країни немає".

Туркменістан є найбільшим постачальником газу в Україну. У 2007 році Україна планує одержати від 55 до 62 млрд. кубометрів газу середньоазіатського походження, зокрема туркменського.