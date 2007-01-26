Мороз розказав, як коаліція вчинить з Тимошенко

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що законопроект про опозицію, який буде підготовлено до другого читання, “змістом буде відмінний від того, що є сьогодні”.

Як сказав О.МОРОЗ в ефірі радіо “Свобода” вчора ввечері, “закон про опозицію буде тоді, коли він буде готовий. Я не відповідаю.. Створена робоча група. Я підписав розпорядження відповідне. Як тільки до другого читання буде підготовлений закон – будь ласка, він буде розглядатися у ВР”.

Голова ВР зауважив, що “змістом він буде відмінний від того, що є сьогодні. Я відразу кажу про це, тому що, наприклад, я сумніваюся, що депутати погодяться з тим, що, наприклад, Рахункова палата формується опозицією”.

“Уявіть собі, за законом про Рахункову палату, яка є контролюючим органом ВР, палатою, керує опозиція. А опозиція через півроку стала, скажімо, владою. А Рахункова палата формується, її структура, на 7 років. То ми кожного разу при переміні таких інтересів політичних структур будемо міняти керівництво Рахункової палати?”, - запитав О.МОРОЗ.

За уточнююче запитання ведучих, чи буде це інший законопроект про опозицію, О.МОРОЗ відповів: “Ні, він буде доопрацьований просто”.

Він також зазначив, що у законопроекті про опозицію “є речі, які повністю повинні бути віднесені до норм Регламенту і лише тому, що опозиція – це частина парламенту. Ми можемо прийняти закон, який гарантує права опозиції: короткий, з кількох речей, які визначають там переваги або преференції, зокрема, за межами парламенту, саме їх представників, - там доступ до преси, можливість вносити альтернативні проекти законів тощо”.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада подолала вето Президента на Закон «Про Кабінет міністрів України» та ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді двох останніх питань наполягала фракція БЮТ.

18 січня О.МОРОЗ заявив, що коаліція не має жодних зобов`язань перед БЮТ стосовно остаточного ухвалення закону про опозицію. Він відзначив, що були домовленості з БЮТ про підтримку в цілому закону про імперативний мандат і закону про опозицію в першому читанні - і це було зроблено в парламенті.

Проект закону про опозицію передбачає надати опозиції право створити опозиційний уряд, члени якого мають працювати на громадських засадах. Передбачається, що кількісний та персональний склад опозиційного уряду має визначатися учасниками парламентської опозиції.

Згідно з проектом, представники опозиції повинні очолювати 12 комітетів ВР та мають право обіймати посаду заступника голови парламенту.

Крім того, парламентська опозиція повинна контролювати бюджетний процес на всіх його етапах.

Представники опозиції також мають висувати свою кандидатуру на посаду одного члена Вищої ради юстиції, двох представників – на посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Законопроектом також передбачається, що представник опозиції має право обіймати посаду голови Рахункової палати.