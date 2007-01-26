Генпрокуратура може зайнятися Морозом

Радник Президента України Анатолій ТКАЧУК вважає, що у разі обнародування закону про Кабінет Міністрів прокуратура порушить кримінальну справу за фактом перевищення повноважень відносно голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Ткачук сказав сьогодні журналістам в Києві.

Він підкреслив, що текст закону, який був розданий депутатам при голосуванні, не містив п. 4 і відповідно був переданий Президентові без цього пункту – тобто голосувався без п. 4.

«Додавати пункт в закон без голосування не можна. Юридична сторона проста як двері – не можна підписувати закон без повторного розгляду», - сказав А.Ткачук.

«Якщо А.Мороз це зробить, то, по-перше, закон буде поставлений під сумнів весь, оскільки буде порушений принцип його конституційного оприлюднення, і прокуратура може порушити кримінальну справу за фактом перевищення повноважень відносно голови ВР», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи після цього підніматиметься питання про відставку голови ВР, він відзначив: «Це вирішуватимуть депутати, але наявність кримінально-кримінального діяння буде».

А.Ткачук підкреслив, що якщо А.Мороз підпише цей закон, він перевищить свої повноваження.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правому вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

23 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде оприлюднено відповідно до Конституції. За його словами, якщо Президент не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його оприлюднити”.

25 січня А.Мороз в ефірі радіо “Свобода” не виключив, що закон про Кабмін буде оприлюднено у п`ятницю, 26 січня.