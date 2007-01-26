Що і як сказав Мороз про українські ЗМІ

Прес-служба Верховної Ради України звертає увагу українських журналістів і громадськості на те, що низка вирваних із контексту фраз голови ВР Олександра МОРОЗА на його зустрічі 24 січня з активом Одеської області, що стосуються порівняння українських та російських телепрограм новин, отримали невірну інтерпретацію у ЗМІ.

Як ідеться у повідомленні прес-служби ВР, переданому агентству УНІАН, говорячи про російські ЗМІ та оцінюючи їхній професійний рівень, голова парламенту зовсім не проводив паралелей між загальним рівнем розвитку української та російської журналістики.

Відповідаючи на запитання журналістів після завершення наради з активом Одещини, О.МОРОЗ зазначив: «Немає сенсу порівнювати рівень розвитку свободи слова в Україні та в Росії. Всі бачать, що широке використання прямих ефірів, зіткнення різних точок зору, детальне висвітлення політичних процесів вигідно вирізняють українські ЗМІ, і телебачення зокрема, не тільки від російських, але й від більшості європейських. Це досягнення всієї української журналістської спільноти.

Саме на свободі слова в Україні і базується вся будівля української демократії. Без збереження цих досягнень, переконаний, розвиток української держави неможливий.

Разом з тим вважаю, що українське телебачення ще далеке від цілком можливих для досягнення сьогодні професійних стандартів роботи. Думаю, що ще декілька років стабільного розвитку інформаційного ринку – і якість роботи наших ЗМІ буде нітрохи не менш високою, ніж у сусідніх країнах.

Думаю також, ніколи не можна соромитися того, чому можна навчитися у сусідів, - і не на своїх помилках, а на чужих».