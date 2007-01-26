Харес Юссеф: Тимошенко нічим не відрізняється від Жириновського

Харес Юссеф, екс-радник Президента України Віктора Ющенка в інтерв`ю Українській Правдіпояснив причини, якими (на думку Юссефа) пояснюється те, що Ющенко програє Юлії Тимошенко.

«Чому він так втрачає позиції? Я не знаю!

Чому говорять, що його рейтинг менший, ніж у Юлі? Я це взагалі не можу зрозуміти! Адже вона не може зрівнятися з ним! Вона – великий актор, краще ніж Жерар Депардье або хтось інший.

Але вона анітрохи не відрізняється від Жириновського за моральними якостями. Якщо їй потрібно от так виглядати, вона так виглядатиме!

Якщо їй потрібно для того, щоб вона вирішила свої питання, поцілуватися з Януковичем, вона цілуватиметься з Януковичем. Якщо їй потрібно, щоб вона "гнала" на Ющенку – вона буде! Тобто, вона готова надіти будь-яку маску!

А у Ющенка є одна маска, яку він уміє одягати, – це сам Ющенко. Він ніколи в житті іншої не надіне. Він завжди говорить: "Я не хочу, я не можу."

Наприклад, я говорю: "Віктор Андрійович, якщо можна зараз проявити жорсткість – люди чекають від вас цього! Вони б із задоволенням побачили, як ви стукатимете по столу".

Але це не його! Хоча, якби він так зробив, він би мав рейтинг вдесятеро більший, ніж зараз, все б його слухали. Але він завжди був дуже інтелігентним президентом. Ющенко – це просто красень–президент в Чехії, в Австрії, але Україні не потрібний такий президент...»