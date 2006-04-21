Партія регіонів претендує на посаду голови ВР

Партія регіонів претендує на посади прем`єр-міністра, спікера Верховної Ради, керівників економічних міністерств і комітетів парламенту.

Про це в п`ятницю в Москві заявив член політради Партії регіонів Євген Кушнарьов, повідомляють РИА Новости .

"Принциповим для нас є те, що ми висуваємо кандидатуру прем`єр-міністра, і це кандидатура Віктора Януковича, ми претендуємо на посаду голови Верховної Ради, нам потрібні міністерства, що визначають економічну політику і наповнення бюджету, а також відповідні комітети у Верховній Раді", - сказав він.

Кушнарьов зазначив, що Партія регіонів "готова взяти на себе відповідальність за стан справ у країні".

Говорячи про можливості створення "помаранчевої коаліції" Кушнарьов зазначив, що у випадку об`єднання блоку Юлії Тимошенко, блоку "Наша Україна" і Соцпартії, Партія регіонів оголосить себе опозиційною.

У той же час вона готова почати формування уряду. Ключові позиції партії не змінилися.

"Ми виступаємо за відмову від вступу до НАТО, відновлення добросусідських відносин з Росією, поновлення переговорів по ЄЕП, надання статусу другої державної мови російській мові і за федеративний устрій України", - заявив Кушнарьов.

При цьому він зауважив, що по деяких позиціях вони повністю розходяться з "помаранчевими", але сходяться із соціалістами.

Кушнарьов додав, що офіційні переговори Партія регіонів буде вести тільки після публікації списків депутатів п`ятого скликання і завершення всіх судових розглядів.

Він висловився проти ревізії конституційної реформи, що проходить в Україні, і що передбачає створення парламентсько-президентської республіки.

Більш того, на його думку, "треба завершити трансформацію в парламентську республіку й у перспективі вибирати президента парламентом".

За офіційними результатами парламентських виборів в Україні, Партія регіонів одержала 186 місць, БЮТ - 129, "Наша Україна" - 81, Соцпартія - 33 і Компартія - 21 місце у Верховній Раді.

Українська правда