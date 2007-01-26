Як Щербань святкує свій день народження

Володимир Щербань, екс-губернатор Сумської області, сьогодні відзначатиме свій 57-й день народження, пише газета “Сегодня”. “У мене особливого приводу для радості і святкування немає. Триває розслідування, я частий гість у прокуратурі. Отже кращий подарунок для мене, якщо вони цього дня мені зроблять вихідний ”, пожартував екс-губернатор Сумщини, який повернувся кілька місяців назад з Америки .

Святкувати Щербань буде вдома, у своїй київській квартирі. Нікого з друзів запрошувати не збирається, каже, "хто пам’ятає, самі приїдуть". На столі обов`язково буде смажена гуска, а зі спиртних напоїв – віскі і коктейль “Мохіто”. Його екс-губернатор готуватиме всім охочим власноруч (навчився, коли жив у Америці).

Близький друг Щербаня, який поручився за нього в Генпрокуратурі, нардеп-“регіонал” Ян Табачник розповів виданню, що має намір привітати свого товариша: купить хороший чоловічий одеколон і красиві квіти.

Екс-міністр МВС Юрій Луценко сказав газеті, що він вже зробив подарунок Володимиру Щербаню. “Перш за все, це те, що ні я, ні сумчани не забувають його “бурхливу” і, як здається слідству незаконну діяльність”, - повідомив Юрій Віталійович.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада 2006 р. повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЄЛЛЄРА і Михайла МИРОНЕНКА.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами і тому подібне.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.