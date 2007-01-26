Павленко мовчить, щоб не створювати нервової ситуації

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО уже визначився з кандидатурами своїх заступників і голів семи райдержадміністрацій, яких досі не призначено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в облдержадміністрації.

"Я визначився з кандидатурами заступників голови обласної державної адміністрації, а також з кандидатами на керівників семи районних державних адміністрацій, де були вакансії", - сказав губернатор.

Він також повідомив, що “зараз відбувається технічне оформлення документів і проведення різного роду перевірок, після чого кандидатури заступників голови облдержадміністрації будуть погоджуватися із Секретаріатом Президента та Кабміном, і вийдуть відповідні укази про призначення голів райдержадміністрації”.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, усі пакети документів щодо згаданих кандидатур будуть подані у відповідні установи 29 січня.

Водночас він не повідомив журналістам прізвища кандидатів на згадані посади. "Прізвища я не буду зараз називати, щоб не створювати зайвої нервової ситуації", - сказав губернатор.