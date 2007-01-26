Москаль хоче відловити виродків в СБУ

Служба безпеки України не прослуховувала Голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА. Про це повідомив заступник голови СБУ Геннадій МОСКАЛЬ в інтерв`ю газеті «Киевский телеграф».

Він сказав, що «репутацію СБУ сильно підмочують публічні інтриги і перманентний "злиття" внутрішньої інформації». За його словами, будь-яке розшифрування розмов, яка з`являється в інтернеті, «приписують нам».

Г.МОСКАЛЬ заявив: «ми не слухали спікера». «Наша вина швидше в тому, що ми цьому неподобству не запобігли», - додав він. За словами Г.МОСКАЛЯ, ганебною є ситуація, пов`язана «із «злиттям» інформації із силових відомств, коли всі, кому не лінь, зводять у такий спосіб рахунки або б`ються за посади». Він наголосив, що в будь-якій країні світу «витік секретних відомостей — серйозний скандал і привід для ретельного розслідування». «Припинити це потрібно жорстко і швидко», - сказав він при цьому наголосивши, що це абсолютно не означає, що СБУ не повинна бути публічною. «Навпаки, потрібно якнайшвидше прочинити завісу таємничості і працювати на захист безпеки, не ховаючись, не шифруючись, але і не базікаючи зайвого», - вважає він.

Г.МОСКАЛЬ також вважає, що СБУ не повинна використовуватись «для знищення конкурентів». Він заявив, що робитиме все, «щоб цього не було». За його словами, було б дивним заперечувати те, що деякі співробітники служби виконують комерційні замовлення. «У сім`ї, як кажуть, не без виродка», - додав Г.МОСКАЛЬ. Він вважає, що питання в тому, «як же цих "виродків" відловити на ранній стадії деградації». «На жаль, це дуже складний процес. Було б простіше поставити рентген чесності на вході або, як вчинив столичний мер, перевіряти всіх на детекторі брехні. Але це фантастика. А в реальності потрібно підбирати людей ретельніше і більше контролювати», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня парламентська фракція Соціалістичної партії України обнародувала заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Як відзначив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ, кілька днів тому в одному з Інтернет-видань з`явилося розшифрування фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів. Партія також вимагає надати офіційну інформацію про те, скільки спеціальної апаратури для можливих прослуховувань було ввезено до України, і в розпорядженні кого це устаткування перебуває.

За словами лідера фракції, доки ці вимоги не буде задоволено, СПУ не братиме участі в голосуваннях у Верховній Раді з питань, що стосуються діяльності силових органів.