200 працівників телеканалу ”Інтер” готові оголосити голодування

Колектив телеканалу «Інтер» заявляє, що оголосить голодовку в разі невиконання керівництвом їх вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед входом у будівлю телеканалу заявив ведучий програми «Все для тебе», член ініціативної групи Юрій КОТ.

Водночас він наголосив, що ці дії не вплинуть на ефір. «Усі програми як виходили, так і виходитимуть», - сказав він.

Станом на 11.00 готові голодувати більш як 200 працівників телеканалу.

У даний час проходять переговори ініціативної групи колективу з менеджментом каналу.