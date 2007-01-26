200 працівників телеканалу ”Інтер” готові оголосити голодування
14:49, 26 січня 2007Політика
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Конфлікт триває
Колектив телеканалу «Інтер» заявляє, що оголосить голодовку в разі невиконання керівництвом їх вимог.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед входом у будівлю телеканалу заявив ведучий програми «Все для тебе», член ініціативної групи Юрій КОТ.
Водночас він наголосив, що ці дії не вплинуть на ефір. «Усі програми як виходили, так і виходитимуть», - сказав він.
Станом на 11.00 готові голодувати більш як 200 працівників телеканалу.
У даний час проходять переговори ініціативної групи колективу з менеджментом каналу.
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