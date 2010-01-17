Мешканцям острова Зміїний відмовили у можливості проголосувати

Військовослужбовці прикордонної застави на острові Зміїний та інші громадяни України, які проживають на території острівного селища Біле, не зможуть взяти участь у виборах Президента України.

Про це повідомив УНІАН голова облорганізації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

За його словами, «у грудні минулого року ЦВК вирішив не створювати в острівному селищі Біле спеціальну виборчу дільницю № 36 для голосування військовослужбовців і цивільних осіб, а потім ліквідовував і звичайну виборчу дільницю, мотивувавши це відсутністю в селищі зареєстрованих жителів».

Тим часом, додав А.БОЙКО, в селищі Біле, що адміністративно входить до складу Кілійського району Одеської області, проживають близько 50 громадян України.