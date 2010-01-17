Луценко вирішив зробити звернення, що не входить в обов'язки міністра

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО попереджає членів виборчих комісій про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень про голосування вдома і внесення виборців до списків у день голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Щоб міліція не займалася кримінальним переслідуванням за невиконання рішення суду, я просто звертаюся, по-людськи, до керівників і членів виборчих комісій. Не беріть гріх на душу, порушуючи рішення суду. Це абсолютно до снаги всім, хто хоче спати спокійно – не дописуйте нових людей у день виборів (у списки). Суд це заборонив. І не носіть урни тим людям, які хотіли голосувати вдома, якщо у них немає медичних довідок, які підтверджують їх неможливість самостійно пересуватися», - сказав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що хоча таке звернення не входить в обов`язки міністра внутрішніх справ, він все-таки вирішив його зробити і суто людських міркувань.

«У даному випадку моє звернення не входить в мої обов`язки, але я, як нормальна людина, розумію, що слід людей попередити – це сотні тисяч людей, які повинні спокійно і законно провести вибори», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він відзначив, що сьогодні планує провести розмову з головою Центральної виборчої комісії Володимиром ШАПОВАЛОМ і дізнатися, чи до всіх керівників виборчих дільниць доведено інформацію про останні рішення Апеляційного адміністративного суду Києва, що стосуються процедури голосування.