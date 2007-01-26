Медведько оскаржив ухвалу Мукачівського суду

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні направив до Апеляційного суду Закарпатської області апеляційну скаргу на ухвалу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, якою заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон “Про Кабінет міністрів України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, О.МЕДВЕДЬКО в апеляційній скарзі, зокрема, зазначив, що міськрайонний суд не лише всупереч Конституції України, Закону „Про Конституційний Суд України” та інших нормативних актів порушив правила підсудності, а й не перевірив, як того вимагає Кодекс адміністративного судочинства України, чи існувала потреба в забезпеченні позову шляхом заборони на вчинення певних дій, не навів мотивів, з яких він дійшов висновку про необхідність такої заборони із зазначенням доказів на їх підтвердження.

Водночас, суд за відсутності у клопотанні позивача належного обгрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову та без зазначення причин терміновості, розглянув його без повідомлення та участі відповідача.

З огляду на ці та інші правові підстави, викладені у апеляційній скарзі, генеральний прокурор просить апеляційний суд скасувати ухвалу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області про забезпечення позову і закрити провадження у справі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Мукачівський міськрайоний суд Закарпатської області розглянув позов представника партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Розглянувши цей позов, суд ухвалив рішення заборонити голові парламенту підписувати закон про Кабмін, а також заборонити ВР, її апарату будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам подавати для опублікування прийнятий 12 січня закон про Кабмін. Суд також заборонив редакціям газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», іншим офіційним виданням, фізичним чи юридичним особам публікувати закон про Кабмін. Рішення суду підлягає негайному виконанню та може бути оскаржено впродовж 5 днів з дня проголошення цієї ухвали в Апеляційному суді Закарпатської області.

23 січня на прес-конференції народний депутат І.КРІЛЬ зазначив, що відповідно до законодавства він міг звернутися лише до Мукачівського суду, оскільки прописаний у цьому місті.

Також І.КРІЛЬ сказав, що рішення Мукачівського суду не є рішенням по суті справи. За його словами, “це рішення для забезпечення позову”, аби суд мав можливість повноцінно розглянути його позовну заяву.