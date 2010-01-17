У Тимошенко кажуть, що команда Януковича розгорнула «каруселі»

Команда кандидата у президенти, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА розгорнула технологію автобусного голосування, коли на виборчі дільниці здійснюється масове підвезення людей, які голосують за цього кандидата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це повідомив керівник Антрацитівського виборчого штабу БЮТ (Луганська область) Ігор КУРОЧКА.

За його словами, розпорядження про підвезення людей дала місцева влада.

«Це усне розпорядження заступника міського голови Антрацита Олександра ЛАРІНА. Він зобов`язав усі АТП виділити автобуси для підвезення нібито виборців похилого віку, а також задіяти для цієї мети всі автобуси, призначені для перевезення школярів. Але перевозять чоловіків міцної статури», - відзначив І.КУРОЧКА.

За його словами, автобуси збираються у будівлі міського виконавчого комітету, а звідти вже за завданням О.ЛАРІНА прямують до виборчих дільниць.

І.КУРОЧКА також зазначив, що у штаби надходять численні скарги обурених пасажирів. Люди незадоволені тим, що автобуси зняли з маршрутів для регіональної «каруселі».

У БЮТ зазначають, що паралельно технологія автобусного голосування відпрацьовується в інших районах Луганської області. Як повідомила голова Каменобродської організації ВО «Батьківщина» Вікторія ІВЧЕНКО, о 9.25 від виборчої дільниці №80 106-го округу в Каменобродському районі від`їхав автобус з групою людей. Усі вони брали участь у голосуванні. Співробітникам виборчої комісії не вдалося зафіксувати точну кількість таких виборців. До дільниці №73 того ж 106-го округу людей привезли автобуси з логотипом Партії регіонів.

Луганський виборчий штаб Юлії ТИМОШЕНКО наголошує, що за допомогою автобусної «каруселі» представники В.ЯНУКОВИЧА спробують організувати голосування одних і тих же людей на різних виборчих дільницях і таким чином спотворити результати волевиявлення. Команда Ю.Тимошенко ретельно збирає всі факти порушень для подальшої передачі в правоохоронні органи, йдеться у повідомленні.