У Чернігові зняли з посади голову ДВК

У Чернігові окружна виборча комісія №208 прийняла рішення про зняття з посади голови дільничної виборчої комісії №33 через те, що вона відмовилася вносити громадян у день голосування до списку виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернігові повідомив представник ОВК Леонід ОЛЕКСІЄНКО.

Він пояснив, що до окружної комісії надійшли скарги від громадян на голову дільничної комісії №33, яка відмовилася вносити їх до списку виборців.

"Чим мотивувала вона свої дії, жінка не пояснила, а представників окружної виборчої комісії вислухати відмовилася. Тому окружна комісія, взявши усі факти до уваги, прийняла рішення зняти жінку з посади голови ДВК", - зазначив Л.ОЛЕКСІЄНКО. Функції голови ДВК №33 виконує заступник.

Л.ОЛЕКСІЄНКО також зазначив, що при прийнятті рішення про зняття голови ДВК за відмову внесення змін у виборчі списки окружна комісія керувалися постановами ЦВК, оскільки роз`яснень щодо можливості внесення змін у виборчі списки на той час не мали.