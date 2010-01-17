Як голосували політики (фоторепортаж)

Має залишитись тільки один

Сьогодні відбуваються вибори Президента України. На президентський пост претендують 18 кандидатів – Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ. За даними Центральної виборчої комісії, орієнтовна кількість виборців - 36 576 763 особи. Фото УНІАН

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