Путін і Ющенко обговорили, чим займуться у Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент Російської Федерації Володимир ПУТІН обговорили по телефону майбутній візит Президента України в Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила керівник прес-служби Президента України Лариса МУДРАК.

Вона додала, що конкретну дату візиту буде уточнено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН в інтерв`ю УНІАН і «5 каналу» повідомив, що наприкінці лютого планується візит Президента України до Москви. Він також зазначив, що під час візиту очікується підписання двох документів, зокрема, Плану дій українсько-російської співпраці на найближчі два роки. У цьому документі будуть визначені основні напрями роботи Міждержавної комісії «Ющенко-Путін».