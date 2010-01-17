Сьогоднішня робота ЦВК може бути визнана нелегітимною

Сьогоднішнє засідання Центральної виборчої комісії може бути визнано нелегітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив на початку засідання комісії.

«Я переконаний, що юридично Центральна виборча комісія не має юридичного права дозволити цьому члену ЦВК (Анатолію ПИСАРЕНКУ – УНІАН) брати учать у засіданнях комісії. Мені дуже неприємно оцінювати перспективу, яка є дуже неприємною, що засідання ЦВК і її рішення можуть бути нелегітимними», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Також він зазначив, що А.ПИСАРЕНКО досягнув віку, після якого він не має права брати участь у засіданні комісії.

Крім того, В.ШАПОВАЛ нагадав, що Верховна Рада за поданням Президента України призначає та звільняє з посади членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний адміністративний суд Києва за нововиявленими обставинами у повному обсязі задовольнив вимоги щодо поновлення на посаді члена Центральної виборчої комісії А.ПИСАРЕНКА, який досягнув граничного віку перебування на державній службі - 65 років, що є підставою для дострокового припинення повноважень члена ЦВК.

За словами заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА, А.ПИСАРЕНКО був незаконно позбавлений можливості брати участь у засіданнях ЦВК за попереднім рішенням Апеляційного адміністративного суду.