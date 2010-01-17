В Україні проголосували 46,31% виборців (дані по областях)

В Україні проголосували 46,31% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними зі 137 територіальних виборчих округів станом на 15.00, оприлюдними Центральною виборчою комісією, зокрема, у Закарпатській області проголосували 34% виборців, в Івано-Франківській – 38%, Чернівецькій – 38%, Хмельницькій – 49%, Тернопільській – 46%, Львівській – 45%, Волинській – 50%, Рівненській – 48%, Житомирській – 43%, Вінницькій – 42%, Одеській – 45%, Миколаївській – 47%, Кіровоградській – 46%, Херсонській – 44%, Дніпропетровській – 51%, Запорізькій – 51%, Донецькій – 49%, Харківській – 46%, Луганській – 52, Київській – 47%, Черкаській – 48%, Полтавській – 48%, Сумській – 47%, Чернігівській – 48%. У Криму проголосували 45% виборців, у Києві – 42,49%.

Явка у Севастополі, за даними на 15.00, становить 50,05%.