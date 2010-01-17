В Івано-Франківську на одній із дільниць проголосувало 100% виборців

В Івано-Франківську на одній із дільниць вже проголосувало 100% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова окружної виборчої комісії №84 з центром в Івано-Франківську Марія КРАВЧЕНКО.

За її словами, на виборчій дільниці №101 Івано-Франківська проголосували усі виборці. «Стовідсотково проголосовано тому, що це невелика спецдільниця», - додала вона, не уточнивши специфіку цієї дільниці.