Тимошенко: Рука Януковича не ляже на Пересопницьке Євангеліє

Кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО впевнена у своїй перемозі в другому турі і дякує всім виборцям, які її підтримали під час першого туру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Я хочу всім, хто віддав свої голоси за мою кандидатуру, щиро подякувати і запевнити, що я ні за яких обставин не підведу вас ніколи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що результати екзит-полів підтверджують, що Україна була і залишається європейською демократичною країною, в якій більша частина громадян – 60% налаштовані на демократичну владу. «Це значить, що шанс у ЯНУКОВИЧА, який представляє кримінальні кола, не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що рука Віктора ЯНУКОВИЧА ніколи не ляже «на Пересопницьке Євангеліє (у ВР новообраний Президент присягає на вірність народу на Конституції України та на Пересопницькому Євангелієві як найдорожчій духовній святині - УНІАН)», - сказала вона.