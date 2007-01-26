Балога озвучив свою принципову позицію

З’їзд “Нашої України” відбудеться 31 березня.

Як повідомила керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, таке рішення було ухвалено 26 січня на Раді партії. За її словами, пропозиція провести наступний з’їзд “Нашої України” 31 березня була одноголосно підтримана Радою партії.

Як зауважила Т.МОКРІДІ, з 29 січня по 3 березня у всіх районних та обласних центрах України пройдуть звітно-виборчі партійні конференції. За їх результатами відбудеться засідання Ради партії, на якій буде сформовано порядок денний з’їзду “Нашої України”.

Голова Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор БАЛОГА вважає, що голова Ради НСНУ має обиратися на з’їзді.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив на засіданні Ради НСНУ.

“Голова Ради партії має обиратися на з’їзді прямим голосуванням – це моя принципова позиція і це відповідає духу партії”, - сказав В.БАЛОГА.

На засіданні Ради НСНУ згідно зі статутом утворено статутний комітет, який працюватиме над новою редакцією статуту партії. Очолив статутний комітет народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.