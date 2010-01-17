У БЮТ кажуть, що розрив з Януковичем становить менше 4%

Керівник центрального виборчого штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що згідно з результатами паралельного підрахунку голосів розрив між Ю.ТИМОШЕНКО та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ становить менше 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу у виборчому штабі.

«На даний час опрацьовано 52% протоколів. За Ю.ТИМОШЕНКО проголосували 28,27%, за В.ЯНУКОВИЧА – 31,16%», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, результати голосування збираються у телефонному режимі від представників кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО одразу після складання протоколів. «Зрозуміло результати будуть ще корегуватися, але принципово пропорції навряд чи зміняться», - вважає він.