Янукович хоче вступити в дискусію з комісаром ЄС

Невід’ємною складовою європейського вибору України є розвиток всебічних, дружніх і взаємовигідних відносин з Росією, заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час виступу на інтерактивний конференції у Давосі “Куди прямує Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, за його словами, "невід’ємною складовою європейського вибору України є розвиток всебічних, дружніх і взаємовигідних відносин з Росією. При цьому і ми, і наші російські партнери виходимо в першу чергу з власних національних інтересів”.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, Україна також сповнена рішучості активізувати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами та всією євроатлантичною спільнотою. “Україна є і залишатиметься важливим і надійним партнером у боротьбі з міжнародним тероризмом”, - запевнив він.

В.ЯНУКОВИЧ також ознайомив учасників інтерактивної конференції з планами на майбутнє. “На наступні мінімум п’ять років вони достатньо амбіційні та цілком реалістичні. Ми завершили минулий рік зі зростанням економіки у 7 відсотків і маємо намір підтримувати такі ж стабільно високі темпи зростання на перспективу”, - пояснив голова уряду.

Прем’єр-міністр вважає, що динамічний розвиток дозволить Україні у стислі терміни скоротити розрив із сусідами у економічній ефективності. “Вірю, що Україна буде осередком стабільності, зростання і процвітання у нашому регіоні. Цьому служитиме і реалізація європейського вибору України, визначеної стратегічної мети мого уряду у галузі зовнішньої політики. У цьому контексті хочу відверто зазначити, що мені незрозуміло, на чому грунтуються час від часу висловлювані сумніви щодо послідовності або навіть і щирості нашої політики стосовно європейського вибору”, - відзначив він.

“Навіть у цьому форматі ми готові до дискусії з присутнім тут паном Олі РЕНОМ (комісар ЄС з питань розширення – УНІАН), започаткувавши відповідні переговори про вступ України до ЄС. Але ми розуміємо, що це ближчим часом з відомих причин не відбудеться. То чому не можуть зрозуміти нас?”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.