Стретович хоче, щоб бомжі голосували, бо «серед них багато не дурних людей»

Народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Володимир СТРЕТОВИЧ має намір ініціювати внесення змін до виборчого законодавства, згідно з якими громадянам без визначеного місця проживання буде надано право брати участь у голосуванні на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Вінниці.

«Я братиму участь у підготовці законопроекту, за яким цій категорій громадян буде надано право голосувати на виборах», - сказав він.

На переконання В.СТРЕТОВИЧА, «бомжі мають право голосувати. Повірте, серед них багато не дурних людей. Питання, тільки як забезпечити механізм їхнього голосування».

Депутат вважає несправедливим, коли люди, що відбувають покараннях за суспільні проступки, мають право голосувати, а «ті, хто волею долі, соціальним становищем або неувагою людей стали бомжами, але при цьому не скоювали антисоціальних дій, права голосувати позбавлені”. “Це нонсенс», - зазначив він.