Опрацьовано 35,39% протоколів

За результатами опрацювання 35,39% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 36,88% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,59%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 12,86%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,69%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,88%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,69%), Володимир ЛИТВИН (2,44%), Олег ТЯГНИБОК (1,30%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,15%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,43%). Не підтримали жодного кандидата - 2,21% виборців.