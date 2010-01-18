Опрацьовано 35,39% протоколів
05:17, 18 січня 2010Політика
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Янукович набрав 36,88%, Тимошенко – 24,59%
За результатами опрацювання 35,39% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 36,88% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,59%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.
На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 12,86%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,69%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,88%.
Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,69%), Володимир ЛИТВИН (2,44%), Олег ТЯГНИБОК (1,30%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,15%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,43%). Не підтримали жодного кандидата - 2,21% виборців.
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