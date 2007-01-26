Литвин: в Україні закінчилася контрреволюція

З подоланням парламентом вето до закону про Кабінет міністрів в Україні завершилася контрреволюція, вважає екс-голова Верховної ради України, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

За словами В.ЛИТВИНА, „якщо погодитися з оцінками деяких політиків і сказати, що у 2004 році в Україні була помаранчева революція, то з подоланням парламентом вето і прийняттям закону про Кабінет міністрів в Україні завершилася контрреволюція”.

На думку В.ЛИТВИНА, Україна сьогодні „вступила в етап керованого хаосу, який визначається відповідними законодавчими нормами, коли боротьба між Президентом, ВРУ і Кабміном буде призводити до невизначеності і відчуття тимчасовості, а також до того, що нас очікують великі зміни, а саме - дострокові вибори”.

Водночас, за словами лідера Народної партії, для проведення дострокових виборів зараз „підстав немає, але у недалекому майбутньому вони можуть з’явитися”. „Для перевиборів мають бути правові та соціально-економічні підстави і повинно бути бажання тих політичних сил, які беруть участь в управлінні державою, для таких дій”, - наголосив він.

Даючи загальний прогноз на нинішній рік, В.ЛИТВИН сказав, в економічній сфері, на його думку, “у нас спостерігатиметься концентрація капіталу і спрямування діяльності економіки в інтересах фінансово-промислових груп, що призводитиме до придушення малого і середнього бізнесу”. В соціальному плані, вважає В.ЛИТВИН, спостерігатиметься процес консервації зростання зарплат і пенсій, що стане наслідком збільшення податку з фізичних осіб на 2%, а також інфляції, показники якої весь час коригуються в сторону збільшення. Як заявив лідер Народної партії, “2007 рік буде роком значних випробувань для України на фоні загострення політичного протистояння”.

Відповідаючи на запитання про можливість політичного компромісу між гілками влади, екс-спікер парламенту сказав, що, на його думку, „в українському вимірі політичний компроміс можливий за умови, що одна сторона здасться на користь іншої сторони”. „Це і буде нашим компромісом”, - додав В.ЛИТВИН.