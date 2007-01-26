Наша Україна співпрацюватиме з “Самообороною” Луценка, але...

Представники партії “Народний Союз Наша Україна” мають намір співпрацювати з громадянським рухом “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА на регіональному рівні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила член Ради НСНУ, керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ за підсумками засідання Ради партії.

Вона сказала, що Рада носила організаційний характер, обговорювалася дата проведення з’їзду партії та проведення конференцій в регіонах.

За словами Т.МОКРІДІ, “інших рішень на засіданні не ухвалювалось і не обговорювалось”. Вона зазначила, що також не обговорювався і порядок денний майбутнього з’їзду, оскільки він буде напрацьований за результатами проведення партійних конференцій на місцях.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалися кандидатури на посаду голови партії, Т.МОКРІДІ сказала, що жодної кандидатури сьогодні не обговорювалося і “навіть не називалося жодного прізвища”. Разом з тим вона зазначила, що прізвище Ю.ЛУЦЕНКА на засіданні лунало в контексті діяльності руху “Народна самооборона” та проведення заходів в регіонах. Відповідаючи на запитання, чи можлива співпраця НСНУ та “Народної самооборони” та в чому вона може полягати, Т.МОКРІДІ сказала, що під час засідання “деякі члени Ради піднімали це питання, говорячи, що партійці на місцях хотіли б підтримувати цей рух”. “Я не виключаю, що наші партійці будуть брати участь в цих заходах в регіонах”, – додала вона.