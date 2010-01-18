Міжнародна місія не радить міняти закон про вибори між турами

Представники Міжнародної місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні наголошують, що змінювати виборче законодавство між двома турами перегонів не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, голова делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Матіас ЕОРСІ зазначив, що виборче законодавство не можна змінювати пізніше ніж за рік до проведення виборів, оскільки всі мають підготуватися – і виборчі комісії, і виборці.

«Всі виправлення в останню хвилину можуть викликати багато складнощів», - сказав він.

На переконання А.ЕОРСІ, після другого туру президентських виборів в Україні має бути прийнятий уніфікований закон про вибори, і після його обговорення як національними, так і міжнародними експертами в Україні буде створена законодавча база для наступних виборів без будь-яких подальших змін і доповнень. Він висловив готовність надати знання і досвід для створення такої законодавчої бази – нового уніфікованого виборчого кодексу.

Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Асен АГОВ зазначив, що дуже важливо не змінювати закон між двома турами президентських виборів, оскільки «не можна змінювати правила, за якими граєте в період, коли ви граєте». Він наголосив, що дуже важливо, щоб другий тур виборів проводився за тими самими правилами, що й перший.

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ та Спеціальний координатор місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Жоао СОАРЕШ також наголосив на недоцільності зміни виборчого законодавства між першим і другим туром виборів.