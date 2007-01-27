Ющенко, Янукович і Мороз смішать Литвина

Екс-голова Верховної Ради України, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що ситуація, яка сьогодні виникла в Україні навколо Закону про Кабінет міністрів „смішить світ і людей”. Про це він сказав учора на прес-конференції у Чернівцях.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, який вихід із цієї ситуації він бачить як екс-спікер парламенту, В.ЛИТВИН сказав: „І Президент, і прем’єр, і голова ВР говорять, що закон про Кабінет міністрів не узгоджується з нормами Конституції. У мене виникає питання: якщо ви це констатуєте – то сядьте, не смішіть людей і світ, приведіть закон у відповідність до Конституції. А потім скажіть: чи подобається він Президенту чи ні, але цей закон ми приймаємо, бо у нас є необхідна кількість голосів. Тобто легально змінюємо форму управління і від парламентсько-президентської переходимо до парламентської республіки. Це буде принаймні чесно і відкрито”, - переконаний голова Народної партії.

В.ЛИТВИН також додав, що на його погляд, „спроба перерозподілу повноважень і натягування на себе нових повноважень” свідчить про те, що кожна із конфліктуючих сторін „намагається встановити більший контроль над власністю”. Ще один момент, на думку екс-спікера, це відчуття неповної легітимності, в тому числі і за результатами виборів, і відчуття недостатньої моральної, політичної підтримки суспільства. Як вважає В.ЛИТВИН, “звідси й намагання за рахунок повноважень збільшити свій авторитет, показати, що я можу призначити, то я можу й звільнити”. Лише цим екс-спікер українського парламенту пояснює ту шалену боротьбу, яка “викликає здивування у світі”.