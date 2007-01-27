Мороз і сьогодні не оприлюднив закон про Кабмін

Текст Закону про Кабмін сьогодні не з`явився на сторінках офіційних видань. Ні в газеті "Урядовий кур`єр", ні в "Голосі України" документ не опублікований .

Як повідомляв УНІАН, 23 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції. За його словами, якщо Президент не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.

25 січня О.МОРОЗ в ефірі радіо “Свобода” не виключив, що закон про Кабмін буде оприлюднений у п’ятницю, 26 січня.

26 січня Голова Верховної Ради, виступаючи на річних зборах Асоціації народних депутатів України, заявив: "Сьогодні має бути завершена процедура щодо оприлюднення закону про Кабінет міністрів України".