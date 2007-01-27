Віра Ульянченко гордиться Ахметовим, Тарутою і Коломойським

Губернатор Київської області Віра Ульянченко вважає, що вона справилася з покладеним на неї Президентом завданням щодо переорієнтації українських олігархів на нові цінності. Про це вона заявила в інтерв`ю тижневику "Фокус"(№4, 27 січня). Мотивацією "навчання" голова ОДА називає відчуття нового смаку грошей: "Думаю, вони не образяться, коли прочитають, що зараз я дивлюся на них як на успішних учнів, які переросли вчителя. Радію, що сьогодні вони інакше виглядають, інакше мислять, інакше сприймаються суспільством. ... Тепер вони не просто олігархи, а гідні члени нації... Знаєте, я цими хлопцями горджуся! Недавно мені довелося брати участь в зборі коштів на дитячу лікарню, яку збирається побудувати міжнародний фонд "Україна-3000". Як же було приємно, що ні Ріната Ахметова, ні Сергія Таруту, ні Ігоря Коломойського, ні інших банкірів мені не довелося умовляти".