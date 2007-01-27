Турчинов мріє підсидіти і Ющенка, і Януковича

Фракція БЮТ голосувала за закон про Кабмін, оскільки найближчим часом збирається формувати уряд.

Про це у п’ятницю ввечері в ефірі радіо "Свобода" заявив член фракції Олександр Турчинов, відповідаючи на питання ведучого.

"Тому що найбижчим часом ми плануємо формувати уряд і нам потрібні повноваження для того, щоб навести порядок у країні. Повірте мені, крім нашої команди, ніхто не здатний це зробити", - сказав Турчинов.

"Нам потрібні важелі для того, щоб у країні був порядок, для того, щоб економіка розвивалася, для того, щоб хаосу в державі не було", - додав він.

За його словами, під час голосування закону про Кабмін 12 січня "відбулася капітуляція антикризової коаліції перед нами, і вони змушені були гратися саме за нашими правилами", маючи на увазі ухвалення в пакеті з цим законом закону про опозицію.

"Ви знаєте, ми є потужна відповідальна політична сила і не будемо ні для кого ширмою. Ми примусимо як Кабмін, так і Секретаріат президента і ті політичні сили, які стоять за цими структурами, з нами рахуватися, а відповідно рахуватися з нашими виборцями. Крапка", - підкреслив Турчинов.

Він також не виключив участі БЮТ у подоланні вето президента в майбутньому. "У випадку, коли на закони, які ми прийняли, йдеться про закон про імперативний мандат, інші закони, буде накладено вето, ми будемо примушувати антикризову коаліцію це вето долати", - сказав депутат.

Він також ще раз підкреслив, що президент Віктор Ющенко має розпустити парламент. "Коли він не піде цим шляхом, вибачте, я не хочу робити поганих прогнозів, але ж я прогнозую дуже сумну перспективу для політика на прізвище Ющенко", - сказав Турчинов.

Українська правда