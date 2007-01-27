Київська область готується до візиту Ющенка

Президент України Віктор Ющенко планує в рамках робочої поїздки відвідати Київську область. Про це в інтерв`ю тижневику "Фокус" повідомила голова Київської ОДА Віра Ульянченко. Про те, що візит відбудеться в лютому, Президент і губернатор домовилися під час тривалої зустрічі напередодні Нового року. "Мені, як губернаторові, хотілося відзвітувати, що зроблено в області у 2006 році, і розповісти про плани на 2007-ий. Презентувала декілька будівельних проектів. Йшлося про кільцеву дорогу в Київській області, дорогу в Чорнобильській зоні і соціальне житло у Вишневому. Попросила повернути Славутичу статус вільної економічної зони. поділилася планами будівництва під Києвом двох аеропортів - для VIP-персон і вантажопасажирського. До речі, Президент запропонував назвати один з них ім`ям Ігоря Сікорського, - розповіла Віра Ульянченко. - Віктор Андрійович виявив бажання в лютому своїми очима подивитися на область. Отже ми вже готуємося до візиту".