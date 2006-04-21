Ющенко припинив видавати секретні матеріали

Президент та уряд на сьогодні припинили видавати “засекречені” акти - альянс "Майдан”

Київ. 21 квітня, УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та уряд на сьогодні припинили видавати “засекречені” нормативні акти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції альянсу "Майдан” в УНІАН на тему: "Секретні матеріали. Що ховала влада під грифами "не для друку" та "опублікуванню не підлягає".

Правовий радник альянсу "Майдан" Олександр СЕВЕРИН вважає, що в цьому є велика заслуга акції, оголошеної альянсом з ініціативи Харківської правозахисної групи.

Він розповів, що після Помаранчевої революції необхідно було поставити владі нові вимоги діяльності, притаманні демократичним суспільствам. Тому 31 січня 2005 року співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ звернувся з відкритим листом до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо неправомірності існування великої кількості нормативних “засекречених” актів. Цю ініціативу підтримав “Майдан”, організувавши збір підписів під цим зверненням, направлення аналогічних запитів, позовів до суду.

Першою перемогою стало те, що зменшилась кількість таких актів. За даними альянсу, екс-Президент Леонід КУЧМА за час свої каденцій видав близько 900 актів з грифом “не для друку”, екс-прем’єр Віктор ЯНУКОВИЧ – близько – 100, нинішній Президент В.ЮЩЕНКО – 44 (42 укази, 2 розпорядження, з 1 листопада 2005 року – жодного), екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО – 15 (також 2 розпорядження з грифом “для службового користування (ДСК)”), прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ – жодного (за винятком 1 постанови з грифом ДСК).

Але, за словами Є.ЗАХАРОВА, до завершення боротьби ще дуже далеко. “Поки що домоглись, що ця практика припинена, але немає гарантії, що вона не поновиться”, - зауважив він. Тому його організація розробила законопроект “Про інформацію”, який знаходиться сьогодні в Міністерстві юстиції. Прийняття цього документу, на думку його авторів, дозволить обмежити появу “таємних документів” та чітко виписати підстави для появи таких актів.

Ще однією перемогою учасники прес-конференції вважають надання Міністерством юстиції України назв 96-ти актів уряду під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА, “схованих від суспільства під незаконним грифом "не для друку". Водночас їм хотілось би отримати всі незаконно засекречені документи, і не лише назви, а й їх тексти.

За словами Є.ЗАХАРОВА, лише уважний аналіз назв цих актів свідчить, що серед них велика частина може містити ознаки корупційних діянь влади. Але достеменно підтвердити це можна, лише прочитавши тексти. Він навів приклади по назвах актах, що можуть носити ознаки корупції. В тому числі про передачу готелю “Дніпро” на баланс ДУСі – він нагадав, що сьогодні з цього питання порушені кримінальні справи. Велика кількість актів свідчить про надання пільг, підвищення зарплат, пенсій, преференцій високопосадовцям. Є.ЗАХАРОВ навів приклад, що напередодні рішення Конституційного Суду про можливість балотування Л.КУЧМИ втрете, з’явилось рішення про п’ятикратне підвищення зарплат суддям КС. Також він розповів про акти уряду, в яких йдеться про кулуарні домовленості. Зокрема, це стосується угоди про створення консорціуму між “Газпромом” та “Нафтогазом”. (УНІАН: засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року).

Є.ЗАХАРОВ переконаний, що все це не є державною таємницею, а є намаганням “приховати свої оборудки” від суспільства.