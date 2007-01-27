Тимошенко зізналася, що хоче отримати всю владу

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко в інтерв`ю виданню «The Jerusalem Post» осідлала свого улюбленого коника – викорінювання корупції у вищих ешелонах влади.

У відповідь на питання кореспондента видання, чому корупцію досі не вдалося викорінити у жодній країні світу, Тимошенко заявила, що відповідь проста, повідомляє Ліга.

«Річ у тому, що жодна влада у цьому, за великим рахунком не зацікавлена, тому що будь-яка група, яка приходить до влади, закінчує тим, що використовує корупцію у власних цілях. – Сказала Тимошенко. – Щоби знищити корупцію, потрібна політична воля. І тому, коли до влади прийдемо ми, перше, що ми зробимо – створимо сильну опозицію самим собі».

Кореспондент «The Jerusalem Post» поцікавився, з якої ж причини Тимошенко не вдалося цього зробити, коли у неї була така можливість. «Мій світогляд не сумісний з тим, який був у решти членів коаліції. – Сказала лідер БЮТ. – Вони були не такі зацікавлені в подібного роду змінах. Як і в Ізраїлі, в Україні – парламентська політична система. Як стверджують експерти в цій сфері, жоден уряд, заснований на коаліції, не може бути стабільним. Моя проблема була в тому, що я не могла діяти самостійно, тому що була в коаліції, і не могла реалізувати всі зміни, які хотіла. Щоб викорінити корупцію, спиратися треба не на коаліцію, а на народ. Саме тому головна мета нашої політичної боротьби – заручитися підтримкою 51% суспільства», - пояснила Тимошенко.