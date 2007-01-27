Горбаль застерігає Черновецького від кадрової помилки

Влада Києва розглядає питання про призначення Олександра РЖАВСЬКОГО на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства.

Про це розповів народний депутат України від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ в інтерв`ю газеті “Дзеркало тижня”, опублікованому сьогодні.

“Учора на фракції ми справді знайомилися з претендентом на заступника з питань ЖКГ Олександром РЖАВСЬКИМ”, - повідомив В.ГОРБАЛЬ.

При цьому він висловив думку, що таке призначення буде черговою помилкою чинного мера.

“Мені здається, що це чергова кадрова помилка ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. РЖАВСЬКИЙ сам признався, що він не має досвіду роботи у виконавчій владі. Тим паче без чіткої концепції розвитку ЖКГ. Думаю, на такій відповідальній ділянці потрібен професіонал”, - сказав народний депутат.

На його думку, цей напрям можна перепідпорядкувати першому заступнику голови КМДА Анатолію ГОЛУБЧЕНКУ.

Довідка УНІАН. О.РЖАВСЬКИЙ був кандидатом на пост Президента України в 1999 і 2004 роках. Також брав участь у місцевих виборах в Києві в 2006 році як кандидат на посаду Київського міського голови і набрав 0,05%.

Очолює «Всеукраїнське політичне об`єднання «Єдина Родина», яке ввійшло до «Блоку безпартійних «Сонце», який висунув О.РЖАВСЬКОГО кандидатом у мери Києва на останніх виборах.

Народився 30 січня 1959 року в місті Краматорськ Донецької області. Освіта вища, в 1991 році закінчив Полтавський кооперативний інститут, економіст. У 1998-2002 рр. - народний депутат України. Член Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.