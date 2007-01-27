Луценко знав, що його підлеглі - не янголи

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер громадянського руху „Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що керівників міліції в областях змінюють, аби вони не заважали декому здійснювати незаконні оборудки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Тернополі.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що начальників обласних управлінь МВС змінюють не через їхню незадовільну роботу, а тому що вони комусь заважають здійснювати незаконні оборудки. „Це нормальне явище, коли людину переводять з однієї області в іншу. Але для цього потрібно мати підстави. Наприклад, було оголошено, що всі зміни в МВС, які поводить пан ЦУШКО, зумовлені професійними якостям керівників. Тоді я не розумію, чому оголошується, що найгірші результати під час операції „Профілактика” показала Черкаська та Львівська області. При цьому керівника черкаської міліції відправляють у відставку, а керівника львівської - переводять у сусідню область”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

„Я не вважаю усіх призначених мною керівників міліції ангелами, далеко ні. Знаю всім їм ціну, і вмів їх бити по руках. Але сьогодні відбувається реставрація найбільш одіозних представників кучмівського режиму... Якщо пан ПЛЕХАНОВ прославився на Сумщині гоніннями студентів силами спецназу, він сьогодні заступник міністра внутрішніх справ по кадрах”, – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. На його думку, така „реставрація кучмізму” рано чи пізно призведе до „беспрєделу щодо бізнесменів і громадян”.

Як повідомляв УНІАН, наказами міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА призначено нових начальників Головних управлінь МВС у 12 областях, а також у Києві і Севастополі.