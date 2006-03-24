Колесников хоче, щоб Луценко відповів за відірвані ноги

Голова Донецької обласної ради Борис КОЛЕСНИКОВ вимагає від заступника генерального прокурора України Віктора ШОКІНА назвати причини, з яких кримінальна справа проти нього дотепер не закрита. Про це йдеться у Відкритому зверненні Б.КОЛЕСНИКОВА до В.ШОКІНА, текст якого переданий УНІАН прес-службою Донецької облради.

«Чому кримінальна справа №49-1502, порушена проти мене, дотепер не закрита, якщо вже знайдені всі гроші, які я чесно і сповна заплатив шахраям і наклепникам ПЕНЧУКАМ?», - запитує Б.КОЛЕСНИКОВ.

Також голова Донецької облради цікавиться, чому Генпрокурора «спустила на гальмах» кримінальну справу проти співробітників ВБОЗ, які організували телефонний дзвінок про мінування дамби Київської ГЕС, який з метою дискредитації приписували моїм прихильникам. Чому ніхто не притягнений до відповідальності за крадіжку кримінальної справи 1999 року, яку міліція ховала від слідства, оскільки вона доводила, що Борис ПЕНЧУК не вперше дає брехливі свідчення?».

Крім того, Б.КОЛЕСНИКОВ запитує, чому міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО дотепер не притягнений до відповідальності «за наклеп про евакуацію свідків із Донецька, про відірвані ноги, про замахи на життя і загрози вбивства, озвучений ним 7 і 8 квітня з трибуни Верховної Ради?».

Б.КОЛЕСНИКОВ також вимагає відповіді на питання, чому дотепер Генпрокуратура не притягнула до кримінальної відповідальності співробітників міліції «за тортури на допитах, стеження за журналістами і фабрикацію доказів моєї вини?».

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. У серпні Генпрокуратура завершила досудове слідство у справі Б.КОЛЕСНИКОВА.